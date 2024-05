UFFICIALE, niente Juventus: firma con un altro club

Arrivata poco fa la notizia ufficiale della firma, la Juventus mastica amaro: salta il grande colpo di mercato

La Juventus osserva con grande attenzione il mercato internazionale, alla ricerca di rinforzi di alto livello per la prossima stagione in cui i bianconeri punteranno a essere maggiormente protagonisti. Tanti gli obiettivi inseguiti da Giuntoli per innalzare qualità della rosa e numero di alternative, ma per uno dei suoi ‘pupilli’ non c’è niente da fare: ha firmato con un’altra squadra.

Il ds juventino sperava che i tempi fossero maturi per Jorginho, da lui avuto ai tempi del Napoli. L’italobrasiliano era in scadenza di contratto a giugno con l’Arsenal, ma poco fa i ‘Gunners’ hanno annunciato il rinnovo del suo accordo per un’altra stagione. Jorginho resta dunque a Londra, dove proverà a ritagliarsi altre soddisfazioni. Per un regista di centrocampo, la Juventus dovrà rivolgere le sue attenzioni altrove.