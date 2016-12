Calciomercato Milan, incontro in corso tra Galliani e l'agente di Luiz Adriano

28/12/2016 15:34

CALCIOMERCATO MILAN - Vertice in corso tra l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani e l'agente di Luiz Adriano, Gilmar Veloz. In un ristorante di Rio de Janeiro - secondo quanto riferito da 'Sport Mediaset' - il dirigente dei rossoneri sta illustrando al procuratore dell'attaccante brasiliano l'offerta ricevuta dallo Spartak Mosca per il suo cartellino. Galliani è appunto volato in Brasile per cercare di concludere immediatamente l'affare: incassando i soldi della cessione dell'ex Internacional, il club meneghino potrebbe lanciare l'assalto al centrocampista croato della Fiorentina, Milan Badelj, ormai noto desiderio del tecnico Vincenzo Montella.

F.S.