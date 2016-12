Calciomercato Milan, Suso fa la differenza: l'obiettivo è blindarlo!

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

24/12/2016 18:00

CALCIOMERCATO MILAN SUSO - Milan ai piedi di Suso. Strabiliante la prestazione ieri a Doha del fantasista spagnolo, che nella finale di Supercoppa contro la favorita Juventus ha fatto letteralmente ammattire Evra sulla corsia sinistra della scacchiere bianconero. Serpentine, assist al bacio e mancino caldo: l'ex Liverpool è stato finora l'uomo in più della formazione di Montella, con i tifosi del 'Diavolo' che invocano il suo rinnovo per il calciomercato Milan.

Calciomercato Milan, la priorità è il rinnovo di Suso

Giocate da leccarsi i baffi, 5 gol e sette assist (l'ultimo, splendido, proprio negli Emirati per la rete di Bonaventura): stagione da urlo per il momento per Suso, che ovviamente non poteva passare inosservata sul calciomercato agli occhi delle big d'Europa. Sul 23enne di Cadice avrebbero messo infatti gli occhi il Borussia Dortmund e l'Atletico Madrid, rimasti incantati dai suoi guizzi in rossonero. Suso è in scadenza nel giugno 2019 e di recente ha rassicurato sul proprio futuro con la maglia del Milan: "Mi piacerebbe rinnovare il contratto. Se ne sta già parlando e per me non ci sono problemi". Nei giorni scorsi l'Ad Galliani ha incontrato l'entourage del giocatore per fare il punto sul rinnovo, con lo spagnolo che potrebbe firmare un nuovo accordo fino al 2022 a circa 2 milioni di euro a stagione, praticamente il doppio rispetto all'ingaggio attuale.