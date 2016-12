Gossip, Diletta Leotta e gli scatti hot: "Non lo rifarei, ma non mi pento di nulla"

24/12/2016 16:38

DILETTA LEOTTA FOTO SEXY / La giornalista di 'Sky Sport', Diletta Leotta, è senza dubbio uno dei personaggi più cliccati del 2016 anche purtroppo per motivi per lei spiacevoli. La giovane infatti è stata vittima di un attacco hacker ed aveva visto pubblicarsi su internet alcuni scatti hot, materiale che doveva rimanere privato. La presentatrice è tornata a parlare della questione a qualche mese di distanza in un'intervista al 'Corriere della Sera: "Probabilmente non invierei di nuovo quelle foto, ma non ci si deve sentire in colpa per una cosa del genere. Ognuno nella propria intimità è libero di fare ciò che preferisce. Le foto mi sono state sottratte forzando il mio profilo cloud, non sono un'esperta, erano scatti di qualche anno fa, ma ho visto girare materiale che non mi apparteneva".

O.P.