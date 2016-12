Calciomercato Pescara, futuro Aquilani: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

21/12/2016 22:12

CALCIOMERCATO PESCARA AQUILANI SASSUOLO / L'avventura di Alberto Aquilani al Pescara è già giunta al capolinea. Dopo appena 6 mesi (dove ha totalizzato 9 presenze e messo a segno anche un gol), l'esperto centrocampista starebbe trattando la risoluzione del proprio contratto. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia visto che il Genoa lo ha messo nel mirino (oltre al Las Palmas di Boateng). Nelle ultime ore si era paventato anche un interesse del Sassuolo ma - stando a quanto raccolto da Calciomercato.it - la pista neroverde al momento non risulta calda. Di Francesco ha altre idee per la sua linea mediana.

E.T.