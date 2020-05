CALCIOMERCATO SERIE A INTER MILAN JUVENTUS ROMA DIFESE / Il calciomercato non dorme mai, neanche in tempi di emergenza Coronavirus. Mentre i più grandi campionati europei provano a ripartire, dalla data fissata per la Germania all'incertezza dell'Inghilterra, il football prova a tornare alla normalità. In quest'ottica, i trasferimenti hanno sempre un ruolo primario e, in vista della prossima sessione di entrate ed uscite, sono molti i dubbi per le big di Serie A, in particolare per un reparto: la difesa. Dall'Inter di Antonio Conte alla Juventus di Maurizio Sarri, passando per Trigoria e la Roma di Paulo Fonseca, senza dimenticare la situazione di Kalidou Koulibaly, stella del Napoli di Gennaro Gattuso. Il calciomercato del campionato italiano di Serie A si accende. Da Godin a Rugani e Romagnoli: tutte le ultime sulle retroguardie dei grandi club. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A--->Clicca Qui!

Calciomercato Inter e Juventus, da Godin a Rugani | Le ultime

Sono molti i dubbi sul futuro delle difese delle grandi del campionato di Serie A, a partire dalla Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri, allo stop primi in classifica, hanno mostrato alcune lacune in quel reparto, sia al centro che, soprattutto sulle fasce. Dopo un inizio a singhiozzo, Matthijs de Ligt sembra aver trovato la sua dimensione con la Vecchia Signora, nonostante l'interesse dei top club europei non sembra tramontare. Discorso differente per Daniele Rugani, ex Empoli. Il giocatore italiano non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante e su di lui ci sono gli occhi di diverse società, sia in Italia che in Premier League.

Anche Mattia, terzino destro, sembra destinato all'addio alla Juventus, con il PSG di Leonardo e Tuchel pronti a portarlo a Parigi

Anche in casa Inter regna l'incertezza in merito al futuro della difesa. Il nome più caldo è certamente quello di Diego Godin, centrale uruguaiano. Il classe 1986 non ha mai trovato una vera sintonia con Antonio Conte e su di lui attenzione all'interesse del Manchester United e ad un possibile ritorno in maglia Colchoneros. E' ben salda invece la posizione di Stefan de Vrij, forse l'unico che, in quel reparto, ha visto una crescita delle sue prestazioni con il tecnico pugliese, oltre ovviamente alla sorpresa Alessandro Bastoni. Discorso differente per Milan Skriniar. L'ex giocatore della Sampdoria, nonostante qualche prestazione non particolarmente eccellente, resta un nome di spicco per club come il Manchester City.

Calciomercato Serie A, da Romagnoli a Koulibaly | Cambia il futuro dei grandi nomi

Sono tre i big del campionato di Serie A, oltre ai giocatori di Inter e Juventus, il cui futuro sembra in bilico. Stiamo parlando di: Alessio Romagnoli, Chris Smalling e Kalidou Koulibaly. Il capitano del Milan potrebbe infatti cercare una nuova avventura a caccia di trofei importanti, dopo una permanenza non particolarmente felice in rossonero, almeno sotto quell'aspetto. Per lui, attenzione anche alla Vecchia Signora di Paratici, da tempo sulle sue tracce. La Juventus segue anche le tracce di Chris Smalling, difensore centrale di proprietà del Manchester United in prestito alla Roma di Fonseca.

Sul giocatore dei Tre Leoni ci sarebbe anche il Tottenham di Josè Mourinho e, sullo sfondo, l'Inter di Antonio Conte. Ultimo, ma non per importanza, Kalidou Koulibaly. L'ex giocatore del Genk non ha vissuto la miglior stagione della sua carriera, ma le sue quotazioni sono ancora altissime: si parla infatti di cifre vicine agli 80 milioni di euro per il suo cartellino. In quest'ottica, attenzione al nuovo corso del Newcastle che, con Pochettino in panchina, potrebbe lanciarsi all'assalto del gigante azzurro.