Serie A, chiudere la stagione? A rischio 50mila posti di lavoro

SERIE A STAGIONE ANNULLATA / Non ci sono soltanto Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku e gli altri campioni super pagati. Il calcio in Italia rappresenta la terza azienda e considerando anche l'indotto dà lavoro a migliaia e migliaia di famiglie. Ecco perché quando si dice di voler annullare la stagione 2019/2020 bisogna fare i conti con un sistema che rischia il collasso, con enormi danni non solo per il mondo dello sport, ma anche per l'economia del Paese.

Un dato su tutti lo evidenzia 'Gazzetta.it', che secondo uno studio condotto sull'impiego nel mondo del calcio, qualora il campionato dovesse essere annullato per effetto delle perdite del settore gli attuali 122mila posti di lavoro potrebbero ridursi fino a quota 76mila, per un totale che arriverebbe a sfiorare i. Un ulteriore danno che non farebbe che aggravare una crisi così dura. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

