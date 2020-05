Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: la rivelazione del portiere

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA RINNOVO / Il futuro di Gianluigi Donnarumma tiene in apprensione il mondo Milan. Il portiere classe 1999 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021.

Senza un prolungamento, l'addio in estate appare davvero scontato ma dopo il pessimismo delle settimane scorse, sembra essere tornata la speranza per il rinnovo.

Il calciatore non ha mai nascosto l'amore per i colori rossoneri. Un fattore, di certo non da poco, che potrebbe risultare alla fine decisivo: come riporta 'Sportmediaset', Donnarumma avrebbe confidato ai compagni di squadra la volontà di restare. Il rinnovo potrebbe essere di un solo ulteriore anno, con Gazidis disposto a confermare i 6 milioni di euro netti a stagione.

