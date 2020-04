CALCIOMERCATO MILAN ONANA AJAX / Con il futuro di Gigio Donnarumma da definire, il Milan valuta delle possibili alternative per la propria porta. La permanenza del portiere campano è tutt'altro che scontata, soprattutto per via di un contratto in scadenza nel 2021 ed uno stipendio decisamente alto. Ecco perché il club rossonero studia nuovi nomi su cui puntare.

LEGGI ANCHE ----> Milan, sogno Ibrahimovic: Galliani si arrende | L'annuncio sulla Serie A

L'estremo difensore ha parlato ad 'Algemeen Dagblad' sottolineando la volontà di lasciare l'Ajax: "Qui sto benissimo e sono stati cinque anni fantastici. Sono grato al club per ciò che ha fatto, ma non posso nascondere le mie ambizioni. Credo sia giunto il momento di fare un ulteriore passo per la mia carriera". Onana è stato accostato oltre che al Milan, anche a Chelsea (che sembra il club maggiormente interessato), Tottenham, Barcellona e Paris Saint-Germain.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, UFFICIALE: sfuma il colpo Gueye

Calciomercato Milan, un attacco da 37 gol: l'ultima idea