CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN NAPOLI MILAN ARGENTINA / Dal 'tradimento' al Napoli all'addio alla Juventus per il Milan prima del ritorno in bianconero, fino al pensiero del ritiro. Il quotidiano spagnolo 'Marca' ha raccolto alcuni dei retroscena e delle dichiarazioni più significative di Gonzalo Higuain, ormai ad un bivio tra presente e soprattutto futuro in vista del finale di carriera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Guardiola non molla Bonucci | Decisione presa

ADDIO AL NAPOLI - "Colpa di De Laurentiis? No, il suo modo di pensare non è il mio.

È stata una mia decisione, ma anche lui mi ha portato a farlo. Non volevo passare un altro minuto con lui".

TRASFERIMENTO AL MILAN - "Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo hanno fatto un salto di qualità e mi hanno detto che non potevo restare e che stavano cercando una soluzione. Non ho chiesto io di andarmene, mi hanno cacciato".

RITIRO - "Dopo la finale Mondiale persa nel 2014 ero sul punto di smettere di giocare a calcio, ma mia madre mi ha detto di no, che avrei dovuto continuare. Fosse dipeso da me, avrei mollato. Amo il calcio, ma amo mia madre di più. Mi ha detto che non avrebbe permesso che lasciassi per lei".

LEGGI ANCHE >>> Serie A, allenamenti di squadra dal 18 maggio: atteso l'annuncio di Spadafora