Convocati Euro2024, UFFICIALE: due juventini fuori dall’Italia di Spalletti

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei trenta pre-convocati in vista degli Europei: fuori Immobile e Politano, convocato Fagioli

Sono trenta i calciatori convocati da Luciano Spalletti per il raduno che partirà la settimana prossima in vista di Euro2024.

Il commissario tecnico dell’Italia ha convocato anche Nicolò Fagioli, appena rientrato dalla squalifica per il caso scommesse. Da sottolineare la presenza di Calafiori, alla prima chiamata se si esclude lo stage fatto nel 2022. Ritorni, invece, per Samuele Ricci e Ivan Provedel, mentre tra gli assenti ci sono Federico Gatti, Manuel Locatelli e Ciro Immobile.

Ecco la lista completa:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

I 30 convocati dell’Italia per Euro2024: il programma degli azzurri

La truppa azzurra si ritroverà il 31 maggio a Coverciano e resterà ad allenarsi fino al 5 giugno, dopo l’amichevole contro la Turchia di Montella e la partitella con l’Under 20.

Dopo ci sarà il rompete le righe per i 30 azzurri e il giorno seguente Spalletti diramerà la lista ufficiale dei convocati dell’Italia per Euro2024. A quel punto gli azzurri si ritroveranno il 7 giugno a Coverciano in vista dell’amichevole del 9 contro la Bosnia. Lunedì 10 la partenza per la Germania e il 15 è previsto il debutto con l’Albania.