Cessione Theo Hernandez in chiusura: il Milan ha già risposto

Theo Hernandez via dal Milan, l’affare sembrerebbe in dirittura d’arrivo: la risposta rossonera alle indiscrezioni

Theo Hernandez via dal Milan. Il terzino francese sarebbe ad un passo dal lasciare la società rossonera e la Serie A.

È questo quanto riferisce ‘marca.com’ che parla di un affare ormai intavolato con il Bayern Monaco. Una trattativa che sarebbe alle battute finali con il terzino francese che potrebbe arrivare in Germania e prendere il posto di Alphonso Davies, esterno canadese dato da tempo in uscita dal club di Monaco di Baviera.

Non è escluso però che il Bayern Monaco decida di tornare sui propri passi e tenersi anche l’esterno canadese: dovesse andare così, il nuovo allenatore dei bavaresi (nelle ultime ore è schizzata la candidatura di Kompany) si ritroverebbe con una coppia di esterni tra le più forti al mondo, potendo anche decidere di farli giocare insieme con Davies più avanzato come già accaduto.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez al Bayern Monaco: la risposta del club

Se per ‘marca.com’, Theo Hernadez sarebbe molto vicino al trasferimento al Bayern Monaco, pur senza svelare le cifre del possibile affare, sponda Milan le informazioni che arrivano sono diverse.

I rossoneri, infatti, hanno definito come false le indiscrezioni provenienti dalla Spagna sulla cessione del terzino francese al Bayern. La società lombarda è alle prese con la scelta del prossimo allenatore che sarà, salvo sorprese, Paulo Fonseca. Chiuso questo capito lo ci sarà poi da sistemare il futuro anche dei giocatori con la possibile cessione di un big come Theo Hernandez da non poter escludere a priori.

Anche perché il francese, in scadenza a giugno 2026, vorrebbe un aumento dell’ingaggio importante, passando dagli attuali 4,5 a circa 8 milioni. Cifre da capogiro, come quella che servirebbe per convincere il Milan a lasciar andare Theo Hernandez.