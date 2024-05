Juventus-Ronaldo, non è ancora finita: nuova battaglia legale

La Juventus pronta ad impugnare il Lodo Ronaldo: la società bianconera ha deciso di presentare ricorso, in ballo circa 10 milioni

La decisione è stata presa: la Juventus impugnerà il lodo Ronaldo. Si tratta della sentenza arrivata nello scorso aprile da parte del Collegio arbitrale chiamato a decidere sul contezioso relativo al club bianconero e l’attaccante portoghese. La decisione era stata almeno in parte a favore di Ronaldo, cui la Juve è stata chiamata a pagare circa 9,8 milioni di euro, la metà circa rispetto ai 19,5 milioni richiesti dal calciatore per la manovra stipendi.

In sede di arbitrato, era stato convenuto che il club doveva essere ritenuta responsabile del danno subito da Ronaldo, ma anche che al calciatore non sarebbe spettata l’intesa somma, ma la metà in quanto non aveva fatto richiesta degli stipendi mancanti.

Lodo Ronaldo, la Juventus presenta ricorso

Ora la Juventus ha deciso di procedere con il ricorso, impugnando il lodo Ronaldo e provando ad evitare il versamento dei 9,8 milioni di euro decisi dal Collegio Arbitrale.

Una decisione che era stata anticipata già subito dopo la sentenza in un comunicato in cui il club rimarcava la correttezza del proprio comportamento e sottolineava come gli arbitri “hanno rilevato che la ‘carta Ronaldo’ non abbia alcun effetto vincolante; hanno rigettato le sue domande di nullità dell’accordo di riduzione dei compensi e di adempimento dell’accordo di integrazione”, accertando la responsabilità della Juventus derivante dal fallimento della trattativa.