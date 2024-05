Dalla Juve all’Inter: vuole raggiungere i compagni di nazionale

L’Inter cambia proprietà, passando da Zhang a Oaktree: le prossime mosse sul mercato di Marotta e il possibile scippo alla Juventus

L’Inter era in una nuova era dopo l’addio di Zhang e della proprietà cinese, che non ha coperto nei tempi prestabiliti il debito (390 milioni) nei confronti di Oaktree.

Il fondo americano ha rilevato così la società nerazzurra e ieri ha ufficializzato il passaggio di mano, rassicurando i tifosi sulla competitività della squadra. Innanzitutto Oaktree ha confermato in toto la dirigenza nerazzurra, lasciando pieni poteri al management con a capo Beppe Marotta. Difficile però che il dirigente varesino sia il nuovo presidente dopo il rimpasto del Cda atteso nelle prossime settimane, mentre avanza la candidatura di un profilo storico come Javier Zanetti, già vicepresidente dell’Inter nella gestione Zhang.

Calciomercato Inter, Rabiot con Thuram e Pavard: ma c’è un ostacolo

Cambierà poco in sostanza per quanto concerne la gestione sportiva, con il duo Marotta-Ausilio che dovrà lavorare sul mercato con creatività e sfruttando le occasioni.

Sempre nel pieno della sostenibilità e nel pieno del player trading, con i rinnovi inoltre (in primis Lautaro Martinez e Barella) congelati in attesa del nuovo Cda e che Oaktree ridefinisca l’assetto societario. L’Inter ha già incassato il sì di Taremi e Zielinski che verranno ufficializzati a luglio arrivando da svincolati, mentre potrebbe sfumare l’assalto a un altro parametro zero di lusso. Marotta non ha mai fatto mistero di apprezzare Adrien Rabiot, che senza il prolungamento con la Juventus lascerebbe Torino in estate visto il contratto in scadenza il 30 giugno. A breve ci sarà l’incontro decisivo tra il Dt bianconero Giuntoli e la mamma-agente Veronique, ma sarebbe da escludere a priori un assalto al centrocampista francese come riporta il quotidiano ‘La Verità’.

Complicata quindi un’offensiva per Rabiot considerando l’ingaggio vicino alla doppia cifra, nonostante una possibile apertura del giocatore che raggiungerebbe volentieri gli amici e i compagni di nazionale Thuram e Pavard in quel di Milano.