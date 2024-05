Svolta Zhang-Oaktree: il comunicato UFFICIALE sulla proprietà dell’Inter

Svolta Zhang-Oaktree: è arrivato il comunicato UFFICIALE sulla proprietà dell’Inter da parte del fondo americano

Ora è ufficiale: l’Inter passa ad Oaktree. Il fondo americano, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato il passaggio di proprietà dopo il mancato rimborso del prestito da parte di Steven Zhang.

“Dal 22/05/2024, fondi gestiti da Oaktree Capital sono proprietari di FC Internazionale Milano. Ciò fa seguito al mancato rimborso del prestito triennale concesso alle holding dell’Inter, scaduto il 21/05 con un saldo di circa 395 milioni di euro”, ha annunciato il fondo californiano. Dopo 8 anni si chiude così l’Era Zhang all’Inter.

Queste le dichiarazioni di Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities di Oaktree: “Siamo impegnati per il successo a lungo termine dei Nerazzurri e riteniamo che le nostre ambizioni per il Club si uniscano a quelle dei suoi appassionati tifosi in Italia e nel mondo. Il nostro obiettivo iniziale è la stabilità operativa e finanziaria del club”.