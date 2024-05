Inter, Abodi svela la mail di Oaktree: “Segnale di novità importante”

Arriva la mail di Oaktree che tranquillizza i tifosi dell’Inter: l’assicurazione del fondo, nuovo proprietario del club

Oaktree non ha intenzione di fare un passaggio breve nel mondo del calcio italiano. I nuovi proprietari dell’Inter sono pronti a restare in carica per un periodo di medio-lungo termine, come hanno garantito al ministro dello sport Andrea Abodi.

Nel corso del Festival dell’Economia che si sta svolgendo a Trento, Abodi ha svelato di aver ricevuto una mail dal fondo californiano che da ieri ha preso il controllo del club nerazzurro, dopo il mancato rimborso da parte di Zhang del finanziamento fatto nel 2021.

Il Ministro dello sport ha così dichiarato: “Ieri il fondo Oaktree mi ha mandato una mail in cui presentava le sue credenziali e si metteva a disposizione per illustrare un progetto di lungo periodo”.

Quindi ha continuato: “Nella continuità che può sembrare discontinuità rispetto alla proprietà Zhang, ha cercato di dare serenità. E di dire alle istituzioni: siamo noi, questo è il nostro nome. Se avete piacere noi ci siamo”.

Inter, Oaktree scrive ad Abodi: “Novità confortante”

Nel corso del suo intervento, Abodi ha anche aggiunto: “Mi sembra un segnale di novità importante: dimostra che esiste una modalità per mantenere la dimensione finanziaria planetaria trasferirla rispettando la trasparenza”.

Quindi ha concluso: “Vediamo quanto questa nuova proprietà avrà voglia di investire. Sono convinto che questo sia un buon inizio”.