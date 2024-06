Il ‘pasticcio’ di Haaland ha scatenato il caos: il video è subito virale

Erling Haaland è stato protagonista di quello che all’estero hanno definito un vero e proprio pasticcio: il video è diventato subito virale

Gli Europei sono iniziati, con Spagna e Germania in grande spolvero, l’Italia che vende cara la pelle e tenta di crescere e in attesa di Francia e Inghilterra, tra le maggiori big in ballo. Ma tra i grandi assenti, tra i calciatori più forti d’Europa, non può che essere Erling Haaland.

Non è facile arrivare ai massimi traguardi con la nazionale, visto che è in forza alla Norvegia, storicamente non una delle big in gara, e quindi, dopo una stagione parecchio faticosa con il Manchester City e che è culminata nella vittoria della Premier League, ora il bomber si sta godendo delle meritate vacanze.

Il centravanti si è trasferito nel sud della Spagna, in particolare a Tarifa e si sta godendo il meritato riposo senza stare troppo attento a mimetizzarsi tra la folla.

Haaland in vacanza in Spagna: i video che lo riguardano sono virali

Alcuni hanno avuto la fortuna di incrociarlo mentre faceva rifornimento alla sua esclusiva Ferrari in una stazione di servizio ad Algeciras. Altri l’hanno notato – e sfidiamo a credere il contrario – mentre faceva il bagno, come una persona comune, a pochi passi dagli altri turisti.

Di sicuro, non è la prima volta che l’attaccante opta per la Spagna, visto che ha una casa a Marbella ed è molto affezionato a quella zona, ma alcuni hanno percepito la sua voglia di vivere i giorni di relax liberamente come una vera e propria rivoluzione. I calciatori spesso sono costretti a nascondersi, mimetizzarsi o addirittura proteggersi. In questo caso, nonostante la popolarità ai massimi livelli, Haaland ha scelto di non porsi limiti.

Pues me acabo de pegar un bañito con Halland en Tarifa pic.twitter.com/XiORnQJCMG — Gaditanus Stark (@Papaenamarillo) June 14, 2024

Alla fine, sì, sarà stato un po’ più fastidioso, non lo mettiamo in dubbio, ma con un po’ di discrezione in più, potrebbe cambiare anche la quantità di vip che vediamo in mezzo alle persone. Soprattutto d’estate.