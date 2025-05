Non solo Lautaro Martinez: Inzaghi senza due titolarissimi per Inter-Barcellona | CM.IT

Dopo lo spettacolare 3-3 in Catalogna, l’Inter attende martedì prossimo il Barça al Meazza: doppia tegola per l’allenatore nerazzurro

Pareggio pirotecnico al Montjuic, con l’Inter che anzi esce con qualche rimpianto dalla tana del super Barcellona trascinato dall’extraterrestre Yamal.

I nerazzurri tornano a sorridere dopo il periodo complicato e le tre sconfitte consecutive tra campionato e derby col Milan, spaventando il Barça grazie alle magie di Thuram e dello scatenato Dumfries. Il passaggio per la finale di Monaco di Baviera si giocherà tutto nel ritorno della prossima settimana a San Siro, con Simone Inzaghi però che rischia di rinunciare a due pedine fondamentali. Oltre alle condizioni di Pavard, infatti, tiene banco in casa Inter anche la situazione di Lautaro Martinez. Il capitano in Catalogna è stato costretto al cambio all’intervallo per un fastidio muscolare, con Inzaghi costretto a buttare nella mischia Taremi al fianco di Thuram.

Inter nei guai per il ritorno col Barcellona: Lautaro e Pavard verso il forfait

Una tegola certamente di non poco conto per l’Inter, con le prime indiscrezioni che parlano di un risentimento ai flessori della coscia sinistra per Lautaro Martinez.

Il ‘Toro’ si sottoporrà a nuovi accertamenti nelle prossime ore, ma c’è pessimismo per un suo recupero in vista del match decisivo del Meazza contro il Barcellona. L’attaccante argentino rischia anche 15-20 giorni di stop e di saltare anche le prossime gare di campionato, sicuramente non sarà disponibile sabato con il Verona. Inzaghi incrocia le dita ma si è detto pessimista al termine della sfida del Montjuic, così come anche sul rientro martedì sera di Pavard. Il difensore francese è alle prese con una distorsione alla caviglia e al momento è complicato pensare a un suo rientro nel return match di Champions.

Inzaghi così si ritroverebbe senza due titolarissimi per la partita più importante della stagione: Taremi e Arnautovic si candidano per un posto da titolare al fianco di Thuram contro il Barça a San Siro, mentre Darmian insidia Bisseck nel pacchetto difensivo.