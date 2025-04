Allarme Lautaro Martinez, che paura durante Barcellona-Inter: Inzaghi obbligato

Brutte notizie per il capitano dei nerazzurri che si è fatto male proprio alla fine del primo tempo con i blaugrana

Inizio da sogno, finale da incubo. Il primo temp dell’Inter è stato a due facce. Prima il gol di Thuram, quindi il raddoppio di Dumfries, poi il buio. Lemin Yamal prima, quindi Ferran Torres hanno riacciuffato i nerazzurri, ma il brutto per la squadra di Inzaghi non è finito lì.

Proprio negli ultimi minuti della prima frazione si fa male Lautaro Martinez. L’attaccante argentino si porta le mani a volte, evidentemente capisce che per lui la semifinale di Champions sta per finire. Non però prima del duplice fischio del direttore di gara, evitando così di andare a consumare lo slot e valutando con calma nell’intervallo, sperando nella possibilità di rientrare sul terreno di gioco.

Barcellona-Inter, Lautaro fuori: la prima diagnosi

Alla fine la sostituzione c’è stata e Inzaghi ha mandato in campo Taremi. La prima diagnosi non lascia presagire nulla di buono: per l’argentino si tratta di un risentimento ai flessori della coscia sinistra.

Bisognerà ora attendere gli esami che si terranno nei prossimi giorni. Certa l’assenza di Lautaro Martinez contro il Verona sabato sera, resta da vedere se riuscirà a recuperare per il ritorno in programma martedì prossimo. Nel calendario dell’Inter ci sono poi le sfide contro Torino, Lazio e Como all’ultima giornata di campionato.