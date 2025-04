PAGELLE E TABELLINO BARCELLONA-INTER 3-3: Dumfries pazzesco, incubo Yamal

Voti, top e flop della sfida del Montjuic, valida per l’andata delle semifinali di Champions League. Girandola di emozioni in Catalogna: doppietta per l’olandese dopo la magia di Thuram per la squadra di Inzaghi

BARCELLONA

Szczesny 5

Kounde 5,5 (42′ Eric Garcia 5,5)

Cubarsì 6 (83′ Christensen SV)

Inigo Martinez 4,5

Gerard Martin 5 (46′ Araujo 5,5)

De Jong 5,5

Pedri 6,5 (83′ Gavi SV)

Yamal 8,5

Dani Olmo 5 (68′ Fermin Lopez 5)

Raphinha 7,5

Ferran Torres 7

Allenatore: Flick 6

TOP Barcellona: Yamal 8 – Fa un altro sport, è di un altro pianeta. E non è ancora maggiorenne… Rianima il Barcellona con un’invenzione da fenomeno e qualche minuto più tardi centra una clamorosa traversa. Velo intelligente per il 3-3 di Raphinha e secondo palo della serata nel finale a Sommer battuto. Incubo per la difesa interista: al ritorno il pericolo numero uno sarà sempre lui. Extraterrestre.

FLOP Barcellona: Inigo Martinez 4,5 – Scivola dopo pochi secondi e si stacca da Thuram: errore fatale che il francese capitalizza come meglio non potrebbe. In costante affanno in marcatura, balla quando l’Inter riparte. Non dà mai la necessaria sicurezza, neanche quando si sposta sulla fascia.

INTER

Sommer 6,5

Bisseck 4,5

Acerbi 6

Bastoni 5

Dumfries 8,5 (81′ Darmian SV)

Barella 6,5

Calhanoglu 5,5 (70′ Frattesi 5)

Mkhitaryan 6

Dimarco 5 (55′ Carlos Augusto 6)

Thuram 7,5 (81′ Zielinski SV)

Lautaro Martinez 5,5 (46′ Taremi 5,5)

Allenatore: Inzaghi 7

TOP Inter: Dumfries 8,5 – Partita pazzesca, da MVP nonostante dall’altra parte ci sia un certo Lamine Yamal. Raddoppio volante in sforbiciata, dopo l’assist al bacio per il tacco d’autore di Thuram. Non sazio, nella ripresa ci mette la zucca per il nuovo sorpasso nerazzurro e il bis personale. Indispensabile nello scacchiere di Inzaghi: bentornato.

FLOP Inter: Bisseck 4,5 – Se Bastoni soffre le pene dell’inferno al cospetto del fenomenale Yamal, anche dall’altra parte il tedesco è messo alle corde dall’imprevedibile Raphinha. Si addormenta sul brasiliano in occasione del 2-2 di Ferran Torres: buco imperdonabile che certifica un periodo complicato.

Arbitro: Turpin 6,5

Champions League, il tabellino di Barcellona-Inter

BARCELLONA-INTER 3-3

1′ Thuram (I); 21′ e 63′ Dumfries (I); 24′ Yamal; 38′ Ferran Torres; 65′ aut. Sommer

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Kounde (42′ Eric Garcia), Cubarsì (83′ Christensen), Inigo Martinez, Gerard Martin (46′ Araujo); De Jong, Pedri (83′ Gavi); Yamal, Dani Olmo (68′ Fermin Lopez), Raphinha; Ferran Torres. A disposizione: Inaki Peña, Astralaga, Ansu Fati, Torre, Pau Victor, Fort. Allenatore: Flick.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries (81′ Darmian), Barella, Calhanoglu (70′ Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (55′ Carlos Augusto); Thuram (81′ Zielinski), Lautaro Martinez (46′ Taremi). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Asllani, Darmian, Re Cecconi, Zalewski. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Turpin (Francia)

VAR: Brisard

Ammoniti: Calhanoglu (I)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 3′