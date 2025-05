Milan, Moncada chiude per il difensore: arriva dalla Premier

Il Milan è al lavoro per puntellare la rosa del futuro con innesti sorprendenti. Spunta il nuovo affare dalla Premier League: pronto l’assalto ufficiale

La dirigenza rossonera dovrà comunicare il nome del prossimo direttore sportivo. Il Milan continua ad essere concentrato sulla finale di Coppa Italia: è l’unico mezzo per sognare di calcare palcoscenici importanti in Europa League. Urgono rinforzi di caratura internazionale per ambire a grandi successi: spunta subito l’affare decisivo in Premier League per rinforzare la retroguardia rossonera.

Saranno settimane intense in casa rossonera per conoscere anche il nome del nuovo direttore sportivo. Sergio Conceicao si giocherà il suo futuro nella finale di Coppa Italia: in caso di trionfo, il Milan porterebbe a casa due trofei in una stagione ricca di colpi di scena. Ora lo scouting rossonero è al lavoro per nuovi innesti di caratura internazionale in vista della prossima stagione. Spunta subito un nuovo affare decisivo per continuare a sognare in grande dimenticando in fretta l’annata da dimenticare per tanti motivi.

Calciomercato Milan, la nuova mossa in difesa: chiusura in Premier

Una nuova pista interessante che potrebbe diventare ufficiale nelle prossime settimane. Un momento decisivo per arrivare subito all’ufficialità: spunta la mossa alternativa in ottica futura.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, lo scouting del Milan continua a muoversi sul fronte calciomercato. Per la difesa spunta la pista che porta al difensore del Leicester e della Nazionale italiana, Caleb Okoli, che è retrocesso con il club inglese in Championship. Il classe 2001 è pronto a lasciare le Foxes per continuare ad essere convocato dal Ct Luciano Spalletti in Nazionale.

La dirigenza rossonera è pronta a sferrare l’assalto vincente per incrementare il tasso tecnico della retroguardia del Milan. Anche il suo agente, Alessandro Barison, ha fatto intendere che ci saranno forti interessamenti delle big italiane in ottica futura. Okoli è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta per poi fare gavetta alla Spal, Cremonese e Frosinone. Subito dopo è volato in Premier League per conoscere uno dei migliori campionati europei: finora ha collezionato circa 20 presenze realizzando anche un gol.

Il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Serie A per regalarsi nuove soddisfazioni. L’età è dalla sua parte per sposare il progetto rossonero: il Milan vuole tornare a puntare alla vetta della classifica dopo un’annata da dimenticare in campionato. Le gioie sono arrivate in Supercoppa e in Coppa Italia raggiungendo una finale insperata durante la stagione: il doppio confronto in semifinale contro l’Inter è stato entusiasmante.