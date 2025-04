Milan: nuovo affare con il Chelsea, via libera al prestito

I rapporti tra i rossoneri e i londinesi sono da tempo ottimi e per questo motivo non è da escludere una nuova operazione in futuro

Il Milan è pronto a rivoluzionare la rosa dopo una stagione deludente. Nonostante la finale di Coppa Italia e una Supercoppa, i tifosi rossoneri non sono assolutamente contenti di quanto fatto e anche dalla dirigenza non è arrivata una promozione al lavoro di Conceicao. Tanto che si parla di un cambio in panchina con Sarri che è diventato il favorito numero uno per andare a guidare il club meneghino.

E questo porterà alla rosa ad essere rivoluzionata. Il Milan è pronto a cambiare molto nel prossimo calciomercato per rendere la rosa ancora più forte e attenzione ad una occasione dal Chelsea. Secondo le informazioni di Konur, i Blues sarebbero pronti a cedere il calciatore anche in prestito e vedremo se alla fine si potrà chiudere l’affare. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e solo nelle prossime settimane avremo un quadro più chiaro.

Calciomercato Milan: colpo dal Chelsea, le ultime

I rapporti tra Milan e Chelsea sono ottimi ormai da tempo. Le ultime operazioni sono sicuramente una conferma di quanto i due club hanno la possibilità di mettere a segno operazioni in futuro. E attenzione ad un calciatore giovane che ha voglia di rilanciarsi dopo un periodo non assolutamente non facile. Si parla della volontà di una cessione a titolo definitivo, ma non è da escludere che si possa optare magari anche prestito.

Il Milan potrebbe, quindi, sondare il terreno per Lavia nel prossimo calciomercato. La cifra di 45 milioni di euro è sicuramente molto alta, ma non è da escludere che, in caso di apertura al prestito con diritto o obbligo di riscatto, i rossoneri possano fare un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione.

Lavia è un centrocampista giovane e destinato ad una carriera sicuramente molto importante. Con il Chelsea fino ad oggi non ha trovato molto spazio e i Blues stanno pensando ad una sua partenza. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se il Milan farà un tentativo.

Mercato Milan: Lavia nuovo obiettivo?

Il Milan durante il prossimo calciomercato rivoluzionerà il centrocampo e Lavia rappresenta una opportunità da tenere in considerazione soprattutto in caso di prestito del Chelsea.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. A questo punto non ci resta che aspettare la fine del campionato per capire se Lavia diventerà un obiettivo di calciomercato del Milan.