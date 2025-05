Juve, Gatti tra infortunio e rinnovo: fissata la data per chiudere | CM.IT

Da una parte c’è il campo, dall’altra il rinnovo di contratto: è un momento chiave per Federico Gatti. Fissato l’incontro con la Juventus per chiudere il prolungamento fino al 2030, ma per il ritorno in campo servirà ancora del tempo

Uno dei capisaldi della stagione della Vecchia Signora è stato senza dubbio Federico Gatti, che ha collezionato ben 40 presenze prima di essere costretto allo stop per infortunio. Frattura composta alla diafisi del perone, non proprio una passeggiata di saluta per il difensore di Rivoli.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, Gatti sente ancora dolore, non riesce a camminare bene e tantomeno a caricare del peso. Insomma, sicuramente non ci sarà contro il Bologna e nemmeno per la trasferta di Roma contro la Lazio filtra ottimismo. Per il pieno recupero del difensore occorrerà ancora del tempo e Igor Tudor dovrà fare a meno di lui, oltre che dei lungo degenti e di Kelly. Notizie molto più positive, invece, arrivano in sede di rinnovo.

Gatti-Juventus, questa volta è rinnovo: settimana prossima l’incontro

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, la Juventus e Federico Gatti si apprestano a firmare un nuovo rinnovo di contratto. Oltre al difensore, Cristiano Giuntoli è al lavoro anche per il rinnovo di McKennie.

Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il nuovo contratto del difensore prevederà una scadenza nel 2030 e un adeguamento di stipendio che si avvicinerà ai 2,5 milioni complessivi a stagione. Inoltre, è previsto per settimana prossima l’incontro tra l’entourage del giocatore e la dirigenza bianconera per chiudere l’accordo. Federico Gatti e la Juventus andranno avanti insieme, forti di un contratto solido e con una lunga scadenza: i club interessati sul mercato sono avvisati.