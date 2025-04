Juve al lavoro sui rinnovi: non solo Gatti, nuovo prolungamento in arrivo | CM.IT

È tempo di rinnovi di contratto in casa Juventus e quello di Milik, arrivato per questioni di bilancio più che per quelle tecniche, è stato solamente l’antipasto: Giuntoli al lavoro su altri due prolungamenti

La Juventus non è ancora certa riguardo alla propria situazione nella prossima stagione, essendo ancora in piena lotta per la qualificazione alla Champions League. In questo senso, le prossime due sfide possono dire molto di quello che sarà. Nonostante questo, però, la dirigenza bianconera sta già lavorando sulla squadra del futuro e lo sta facendo con i rinnovi di contratto.

Il primo accordo, con tanto di annuncio ufficiale già arrivato, è stato quello per il rinnovo di Arkadiusz Milik. La ratio di questo prolungamento è da ricercare prevalentemente nel mondo dei bilanci e non in quello di una programmazione tecnica della rosa bianconera. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, inoltre, sono tornate a muoversi le macchine per il rinnovo di Federico Gatti. Come vi avevamo raccontato ampiamente su queste pagine, la situazione era in stallo da tempo e diversi club (tra Premier League e Napoli) avevano già mostrato il proprio interesse all’entourage del difensore. Ecco, ora il suo fascicolo è tornato in cima alla lista sulla scrivania di Cristiano Giuntoli. Quello di Gatti, però, non è l’unico rinnovo a cui sta lavorando la dirigenza bianconera.

La Juve si muove per il rinnovo di Gatti e McKennie: Giuntoli al lavoro

Il prolungamento di contratto per Federico Gatti su cui sta lavorando la Juventus ha una duplice ragione: la prima è quella di blindarlo spostando la scadenza al 2029, la seconda è quella di rendergli merito per lo status raggiunto all’interno della rosa.

Discorso analogo si può fare per Weston McKennie. Sempre secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, infatti, Giuntoli è al lavoro anche per blindare l’americano con un nuovo contratto. McKennie anche in questa stagione è passato dall’essere fuori rosa al divenire fondamentale e super utilizzato prima da Thiago Motta e poi da Tudor. Lo statunitense è legato da un contratto con la Vecchia Signora fino al 2026 e la dirigenza sta lavorando per spostarla più in avanti. Insomma, prima degli acquisti è tempo di rinnovi in casa Juventus.