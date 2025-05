Vlahovic, Douglas Luiz e cash non bastano: che mazzata per la Juventus

Potrebbe sfumare un sogno di mercato per la Juve in vista della prossima estate: la super offerta non basta

La Juventus è attesa da due partite fondamentali per la corsa a un posto nella prossima Champions League: domenica la trasferta di Bologna, mentre la settimana successiva lo scontro dell’Olimpico contro la Lazio.

Gare crocevia per la stagione fin qui deludente della ‘Vecchia Signora’ e con Igor Tudor a giocarsi la riconferma in panchina dopo l’esonero di Thiago Motta. I bianconeri dopo l’ultima giornata di campionato sono tornati al quarto posto e puntano a conservare il piazzamento Champions anche a fine torneo. L’accesso nella competizione europea diventa vitale per il progetto sportivo e per evitare un ridimensionamento, considerando che avrebbe un peso specifico anche sulle strategie di mercato e il rafforzamento della rosa attualmente a disposizione di Tudor.

Si complica tutto per la Juventus: Tonali giura fedeltà al Newcastle

Oltre al rischio di sacrificare alcuni gioielli – Yildiz in primis se arrivasse un’offerta irrinunciabile alla Continassa – la dirigenza della Juve avrebbe anche poca libertà di manovra nella prossima campagna acquisti.

Nella lista del Dt Giuntoli per alzare il livello della squadra e della mediana c’è in primis Sandro Tonali, punto di forza del Newcastle e che due anni fa ha lasciato il Milan per volare in Premier League. Per strappare il nazionale italiano ai ‘Magpies’ serviranno tra i 70 e gli 80 milioni di euro e l’assalto per riportarlo in Serie A appare molto complicato. La qualificazione in Champions sarà determinante per convincere il giocatore, che per il momento però non sembra intenzionato a cambiare maglia come riporta oltremanica il tabloid ‘Telegraph’. Tonali è infatti riconoscente della fiducia mostratagli dal club inglese e dal tecnico Howe dopo la squalifica per il caso scommesse e cosi non penserebbe a un addio al Newcastle.

Strada quindi tutta in salita per la Juventus, che per abbassare la richiesta cash dei ‘Magpies’ valutava l’inserimento nell’operazione di Douglas Luiz o Vlahovic, entrambi in partenza da Torino a fine stagione.