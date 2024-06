Juventus brasiliana, non solo Douglas Luiz: altri due colpi per Thiago Motta

Una Juventus sempre più brasiliana, non c’è solo Douglas Luiz tra i possibili nuovi innesti per Thiago Motta: altri due nomi nel mirino

Non solo Douglas Luiz, si prospetta una Juventus in salsa verdeoro. Oltre Bremer e Danilo, uno dei principali obiettivi della società bianconera è il centrocampista dell’Aston Villa, ma non è l’unico brasiliano nel mirino della dirigenza.

Come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, altri due giocatori brasiliani sarebbero finiti nel mirino della Juventus. Oltre all’esigenza di rafforzare il centrocampo, Giuntoli deve effettuare ulteriori acquisti in altre zone del campo e Thiago Motta ha già individuato i nomi giusti. Serve necessariamente un rinforzo sulla corsia mancina e, anche alla luce delle difficoltà per arrivare a Calafiori, valutato dal Bologna tra i 45 e i 50 milioni di euro. Una cifra molto alta, troppo per le casse bianconere. Ecco quindi che il club sta sondando delle alternative e una di queste porta ad Oporto. Si tratta di Wendell, esperto terzino sinistro brasiliano classe 1993. L’ex terzino del Bayer Leverkusen ha un contratto in scadenza nel 2025 e un prezzo decisamente più abbordabile. La sua valutazione si aggira infatti attorno ai 7 milioni di euro.

Calciomercato Juve, occhi su Wendell e Luis Henrique

Wendell è un profilo che piace molto a Thiago Motta. Giocatore mancino, di spinta, abile tecnicamente, dotato di grande esperienza internazionale. Dopo l’addio di Sergio Conceiçao, il brasiliano avrebbe manifestato il desiderio di cambiare squadra e la Juve può essere l’opzione perfetta.

Ma oltre a Douglas Luiz e al terzino del Porto, c’è un ulteriore nome verdeoro nella lista di Giuntoli. Si tratta di Luis Henrique, ala sinistra dell’Olympique Marsiglia classe 2001. In Ligue 1 quest’anno ha collezionato solo 15 presenze, ma il talento del giocatore non si discute. Ambidestro, potrebbe partire viste le difficoltà finanziarie del club transalpino, che ha bisogno di fare cassa. La valutazione, sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, è attorno ai 15 milioni di euro. Una spesa che può valere la resa, vista anche l’età del giocatore. Un’alternativa low-cost ai profili inglesi seguiti dalla Juventus come Greenwood e Sancho, nomi che hanno certamente valutazioni maggiori. Alternative brasiliane dunque per una Juve che può diventare sempre più verdeoro. C’è però da considerare come entrambi i giocatori siano extracomunitari, quindi un’attenzione sugli slot da occupare è assolutamente rigorosa.