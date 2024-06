Juve, Mourinho pronto all’assalto: Giuntoli ha un piano

José Mourinho pronto a bussare alle porte della Juventus: Cristiano Giuntoli ha però un piano ben preciso

Rivoluzione a centrocampo. Dopo aver annunciato Thiago Motta, la Juventus è al lavoro per regalare al tecnico italo-brasiliano nuovi innesti. E il reparto in cui sembra esserci la maggior probabilità di una rivoluzione è il centrocampo. In attesa di sciogliere il nodo Rabiot, con il club al lavoro per il rinnovo del centrocampista francese, la società bianconera ha deciso di puntare tutto su Douglas Luiz.

Il brasiliano dell’Aston Villa è il primo nome della lista di Cristiano Giuntoli. Un’occasione che la dirigenza bianconera non vuole farsi scappare. Con il club di Birmingham si prospetta un maxi scambio e l’intesa sulle valutazioni del nazionale verdeoro e di Weston McKennie è pressoché totale. Le parti in questi giorni si sono avvicinate anche per quanto riguarda la valutazione di Iling-Junior, intanto l’intesa per l’ingaggio del centrocampista è già stata raggiunta. Intanto in mediana il club bianconero guarda anche a Youssouf Fofana del Monaco, profilo molto gradito anche dal Milan. Oltre agli acquisti però, la Juventus dovrà lavorare anche sulle cessioni e in questo senso un aiuto economico potrebbe arrivare da José Mourinho.

Mourinho punta Huijsen, ma Giuntoli pensa ad uno scambio con Koopmeiners

Come riferito da ‘Tuttosport’ infatti, il Fenerbahçe avrebbe messo gli occhi su Dean Huijsen. Il giovane difensore, terminata l’esperienza alla Roma in prestito, rientrerà in bianconero, ma potrebbe essere solo di passaggio.

Mourinho lo ha fortemente voluto a Roma lo scorso gennaio, ma dopo l’arrivo di De Rossi sulla panchina giallorossa, il minutaggio del nazionale giovanile spagnolo è calato vistosamente. Il tecnico portoghese però non demorde e confida nella grande influenza che ha su Donny, papà e agente del difensore. Mourinho è pronto ad aumentare il pressing per ingaggiare il ragazzo, valutato 30 milioni dalla Juventus e che sarebbe finito nel mirino anche di Liverpool, Newcastle e Borussia Dortmund. Alla luce di questo interesse, il ragazzo è frenato dal dire sì a Mourinho, visto anche l’appeal del campionato turco certamente inferiore a Bundesliga, Premier League o alla stessa Serie A. La Juve sa che una cessione di Huijsen genererebbe una plusvalenza importante e ha messo in conto una sua partenza. Il piano di Giuntoli però, secondo ‘Tuttosport’, sarebbe quello di inserire il ragazzo in un possibile affare Koopmeiners. L’olandese è profilo graditissimo e un altro nome caldo per la mediana bianconera. L’idea sarebbe quella di inserire il cartellino di Huijsen per abbassare le pretese dell’Atalanta. I bergamaschi, inoltre, alla luce dell’infortunio di Scalvini, avranno bisogno di rafforzare la difesa visto che, almeno per la prima parte di stagione, non potranno disporre del difensore italiano.