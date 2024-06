DIRETTA – Calciomercato Serie A, da Douglas Luiz a Theo Hernandez: tutti gli aggiornamenti

Sono giorni decisivi per le ultime panchine in Serie A e i primi colpi di mercato. Da Douglas Luiz a Theo Hernandez, tutti gli aggiornamenti in tempo reale

La Serie A 2024/2025 è già entrata nel vivo. Per quanto riguarda le panchine alcune squadre devono ancora annunciare la propria guida, ma intanto ci si muove per i primi colpi di mercato in entrata.

Tra i club più attivi c’è senza dubbio la Juventus. La società bianconera lavora per nuovi colpi soprattutto a centrocampo. Raggiunta l’intesa per l’ingaggio di Douglas Luiz, ora si lavora per cercare di concludere il maxi scambio con l’Aston Villa. E intanto per la mediana Giuntoli sfida il Milan per Fofana del Monaco. In ottica rossonera hanno fatto scalpore le parole di Theo Hernandez: ora non si potrà fare a meno di trattare il rinnovo. In ottica panchine, il nome più caldo per il Venezia resta quello di Di Francesco.