Marotta annuncia: “Altri due rinnovi fatti”. Poi esalta l’Inter-Nazionale

Dal debutto degli Azzurri, con gol di Bastoni e Barella, ai rinnovi in casa Inter: le parole del presidente Marotta

All’indomani del successo degli Azzurri, il presidente Beppe Marotta si gode l’ItalInter, o Inter-Nazionale, come denominata questa mattina proprio dal nuovo numero uno nerazzurro.

A Casa Azzurri, per un evento organizzato dalla FIGC con il presidente Gravina e il capo delegazione Buffon, era presente anche Marotta. Queste le sue dichiarazioni: “L’Italia è un patrimonio che deve unire tutti i club. La presenza di un zoccolo duro interista la rende un’Inter…nazionale. Orgoglio per il lavoro fatto da tutta la società. A Barella e Bastoni ho fatto i complimenti”.

Il massimo dirigente dell’Inter ha anche annunciato i rinnovi di Inzaghi e Lautaro: “Siamo attenti a tutto, l’importante è che ogni giocatore abbia senso di appartenenza. Situazione tranquilla. Il rinnovo di Lautaro è virtualmente fatto, manca solo la firma, così come per Inzaghi. Noi siamo la società che ha fornito più giocatori all’Europeo, per noi è motivo di orgoglio”.