Leao via dal Milan: maxi offerta e intreccio con Osimhen

Rafael Leao torna al centro di voci di calciomercato dal momento che è pronta una maxi offerta che potrebbe sparigliare le carte. Si genera inoltre un interessante intreccio con Victor Osimhen, di ritorno dalla parentesi al Galatasaray.

Il portoghese è sicuramente uno dei talenti più puri di tutta la Serie A, dal momento che ha un potenziale raro da trovare. Allo stesso tempo, però, ci sono anche altri aspetti da tenere in considerazione, a partire dal fatto che fino a questo momento non è riuscito ad esprimere pienamente tutte le sue qualità. Gli manca, infatti, la giusta continuità per potersi consolidare in quella che è l’élite del grande calcio internazionale. Quest’anno è andato in difficoltà insieme al Milan, affondando ed andando ben al di sotto delle aspettative.

Nonostante questo, però, non è assolutamente scontata la sua permanenza a Milano. Sebbene la stagione in corso sia stata fino a questo momento la peggiore forse di Rafa Leao da quando è sbarcato in rossonero, potrebbe seriamente essere giunto il momento di salutare. Una big è pronta ad affondare il colpo per lui e da questo punto di vista l’offerta a cui si sta lavorando è una di quelle che può cambiare i piani del Milan. Ed emerge un interessante intreccio di calciomercato che coinvolge anche Victor Osimhen.

Rafa Leao e Victor Osimhen: destini incrociati in estate

Classe 1999, si tratta di un calciatore che deve arrivare ad esprimersi al meglio delle proprie possibilità dal momento che rischia seriamente di perdere il treno per il meglio del calcio internazionale. Stando a quanto raccontato da TEAMTalk, però, c’è un club intenzionato a fare sul serio per Rafael Leao. Si tratta dell’Arsenal di Mikel Arteta, che in estate chiede un grande attaccante e che si prepara all’assalto proprio per l’asso portoghese. Al punto che starebbe valutando una offerta da capogiro.

L’Arsenal non sembra spaventato dalla clausola rescissoria da circa 100 milioni di euro presente nel contratto tra Rafael Leao ed il Milan ma la condizione inevitabile per far partire realmente l’assalto è la cessione di qualche calciatore che possa dar respiro alle finanze dei Gunners. A queste condizioni, poi partirà l’affondo decisivo. Attenzione anche al nome di Victor Osimhen, altro vecchio obiettivo di Mikel Arteta. Nel momento in cui ci sarà la disponibilità, si proverà a prendere uno dei due, in un interessante intreccio tra Milan e Napoli.

Senza ovviamente dimenticare le voci che vogliono Rafa Leao nel mirino proprio del Napoli, la pista Arsenal è sicuramente suggestiva, con Mikel Arteta che potrebbe esaltare le qualità del portoghese. Le prossime settimane potrebbero essere decisive.