Sabatini replica all’attacco di Thuram: “Rifletta anche l’Inter”

Scintille tra Marcus Thuram e il giornalista Sandro Sabatini: non si è fatta attendere la risposta al video dell’attaccante dell’Inter

Dopo la festa scudetto, il passaggio di proprietà per l’Inter vista l’impossibilità da parte della famiglia Zhang di saldare il debito da 390 milioni (interessi compresi) sul prestito concesso nel 2021 a Okatree.

Nelle prossime settimane sarà definito il nuovo Cda, mentre la parte sportiva e manageriale resterà a capo del Ceo Beppe Marotta con al suo fianco Ausilio, Antonello e Baccin. La squadra mercato quindi non cambierà oltre alle strategie: sostenibilità, player trading e creatività, come successo anche la scorsa estate dove a parametro zero è sbarcato a Milano un giocatore del calibro di Marcus Thuram e al quale si aggiungeranno da luglio con la stessa modalità Zielinski e Taremi.

Inter, Sabatini risponde a Thuram dopo il video del francese

Intanto l’attaccante francese nelle scorse ore si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, puntando il dito contro il pronostico del giornalista Sandro Sabatini che a inizio campionato pronosticava l’Inter come quinta forza del campionato e dove parlava di downgrade rispetto ad alcune operazioni di mercato che facevano riferimento anche allo stesso Thuram.

Non si è fatta attendere la replica di Sabatini sull’attacco di Thuram: “Gli farei vedere che un uomo, un personaggio, un vip, una star da milioni di follower sui social, con questa cosa smuove una tempesta di messaggi e di odio che, secondo me, se l’avesse calcolata un minimo prima, lui stesso non avrebbe fatto – chiosa il giornalista intervenendo a ‘OCW Sport’ – È un episodio su cui anche la società Inter dovrà riflettere: lasciare la comunicazione social in maniera un po’ troppo giovanile, ai giocatori non credo che sia tanto appropriato“.