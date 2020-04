CALCIOMERCATO UDINESE INTER MUSSO DE PAUL MARINO / Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, si è concesso ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' per parlare dei temi più caldi che tengono banco in Serie A e fare il punto sulle strategie di mercato della società in vista della prossima finestra. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

La ripresa del campionato: "Appena tutto sarà in sicurezza siamo pronti a ripartire. Pensiamo a finire questo campionato, ma pure a iniziare bene il prossimo".

Big in uscita: "Dovremo rifare il centrocampo, questo sì. Mandragora è cercato da tante big, De Paul, che è un campione in tutti i sensi, e Fofana possono partire. Pescheremo più all’estero, gli ingaggi degli italiani sono alti".

Il futuro di Musso: "Mi ricorda il Tacconi che ebbi ad Avellino. Potrebbe restare un altro anno per completare il processo di crescita. Ha un costo alto. Poi, comunque, siamo orientati a tenere un’intelaiatura di un certo livello".

Sogno Bonaventura: "Per me Jack, che ho avuto a Bergamo, è un figlioccio. Sarebbe bellissimo, ma non è semplice. Anche se è scadenza di contratto costa caro. Pensi se giocassero insieme lui e De Paul. Uno spettacolo".

