CALCIOMERCATO JUVENTUS KHEDIRA ADDIO WEST HAM / Per la Juventus sarà nuovamente un calciomercato di cambiamenti. In particolare, il club bianconero guarderà molto al reparto di centrocampo, che potrebbe subire parecchie modifiche tra uscite e - di conseguenza - entrate. Tra i primi indiziati c'è senza dubbio Pjanic, ma anche i vari Rabiot, Matuidi e Khedira non hanno il futuro assicurato a Torino. Gli ultimi due, soprattutto, a causa del contratto che si avvicina sempre più alla scadenza.

Calciomercato Juventus, Khedira verso l'addio immediato: futuro inglese con la fidanzata

Quello del tedesco scade nel 2021, ma le possibilità che l'ex Real Madrid lascia la Juventus in quessta estate sono altissime. Come confermano fonti inglesi, con ogni probabilità questo sarà l'ultimo campionato in bianconero del classe '87, che dopo cinque anni è pronto per quella che può essere la sua esperienza finale in carriera.

Con la Juve il feeling non è più lo stesso, ha giocato poco e i problemi fisici sono sempre stati dietro l'angolo. La destinazione più probabile ad ora sembra essere la, con parecchie squadre che hanno ancora intenzione di puntare su. In prima fila c'è il, che darebbe anche al centrocampista la possibilità di raggiungere ala fidanzata, che ha firmato da pochi mesi con ilfemminile.

Non solo, perché anche l'Arsenal corteggia da tempo l'ex Bayern Monaco e il Fulham potrebbe pensarci in caso di promozione in Premier. Si tratta di società ricche, che non avrebbero problemi a garantire un ottimo ingaggio al giocatore della Juve, che come opzioni potrebbe avere anche Crystal Palace e Newcastle, pronto alla rivoluzione con la nuova proprietà e che non a caso pensa anche a Higuain e quindi potrebbe allargare il tavolo con la Juve. In più c'è la possibilità MLS, ma l'Inghilterra rappresenta la prima scelta proprio per la presenza della fidanzata. In ogni caso sembra ormai tutto deciso, con il futuro di Khedira lontano dall'Italia.