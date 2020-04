CALCIOMERCATO MBAPPE PSG REAL MADRID / Uno dei crack delle prossime sessioni di calciomercato sarà sicuramente Kylian Mbappe. L'attaccante del Psg è da tempo al centro di un intrigo con il Real Madrid, che spinge per averlo. Dalla Spagna, e precisamente dal 'Mundo Deportivo', arrivano le ultime notizie in merito. I Blancos dovrebbero innanzitutto rinviare l'assalto al 2021, approfittando magari del mancato rinnovo del bomber con i parigini (contratto attuale in scadenza nel 2022).

Mbappe, in particolare, avrebbe posto una condizione per il rinnovo. Acconsentirà al prolungamento soltanto se il club lo lascerà partire per leche si svolgeranno ail prossimo anno. Diversamente, accetterà la corte degli spagnoli.

