CALCIOMERCATO INTER ROMA DZEKO / Nelle ultime ore il nome di Edin Dzeko è tornato ad essere accostato all'Inter. L'attaccante bosniaco è da tempo un pallino di Antonio Conte e la passata stagione provò a portarlo a Milano ma senza successo.

Come ricordiamo l'ex City rinnovò il proprio contratto con la, diventando sempre più un punto fermo della squadra, di oggi ma anche di domani.

Le voci attorno a Dzeko sono state, infatti, prontamente smentite dal club giallorosso, che si è affidato all'Ansa: "L'AS Roma è estremamente soddisfatta di come Edin stia interpretando il ruolo di capitano, ancora di più in un momento così delicato - si legge - Non c'è nessuna strategia in atto per cambiare il suo futuro, che è nella Roma, né il club ha pensato di rivedere i propri accordi con il calciatore. Inoltre, la società precisa "che le notizie in merito ad altri rinnovi di contratto, pubblicate da alcuni organi di stampa nei giorni precedenti, sono del tutto prive di fondamento".

