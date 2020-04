CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS NAPOLI RAKITIC / Ivan Rakitic via dal Barcellona rappresenta un'opportunità a cui diverse squadre sta pensando: in Italia il centrocampista croato è stato accostato anche di recente a Milan, Juventus e Inter, ma ci sarebbe anche un'altra società che potrebbe far partire l'assalto al 32enne blaugrana.

Secondo quanto riferisce 'Kiss Kiss Napoli' proprio la società partenopea avrebbe già avuto dei contatti con l'entourage del calciatore: ilstarebbe valutando l'opzione Rakitic con il direttore sportivoche avrebbe allacciato i rapporti con gli agenti del calciatore. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Ipotesi di difficile realizzazione però considerata l'età del croato e l'elevato ingaggio: inoltre c'è da valutare - concorrenza a parte- anche il fatto che quasi sicuramente il Napoli non parteciperà alla prossima Champions League, un fattore non secondario nella scelta di Rakitic. Il croato inoltre sarebbe stato proposto anche alla Lazio: i biancocelesti parteciperanno, salvo colpi di scena, alla massima competizione europea e già in passato hanno piazzato colpi con calciatori più avanti con l'età.