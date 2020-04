CALCIOMERCATO MILAN BIGLIA/ Intervistato ai microfoni di 'Radio del Plata', Lucas Biglia, centrocampista argentino in scadenza di contratto con il Milan, ha parlato del suo futuro sul rettangolo verde: "Ho un contratto che scade a breve poi vedremo con la società.

Sinceramente vorrei dare la priorità ai miei figli ed a mia moglie e poter dare loro ciò che desiderano". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Biglia ha poi aggiunto: "Il lato economico non sarà al primo posto, credo anche di poter giocare a calcio ancora per un paio d'anni. Sto anche valutando, per il post carriera, di fare un corso da allenatore in Spagna o sostenerlo online in Argentina".