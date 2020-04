CALCIOMERCATO INTER THOMAS ARSENAL / Nei giorni scorsi è tornato nel radar nerazzurro nuovamente il profilo di Thomas Partey, centrocampista ghanese classe 1993 dell'Atletico Madrid. Non sarà però semplicissimo arrivare al mediano di Simeone vista la fortissima concorrenza dell'Arsenal.

Secondo quanto sottolineato dal 'Daily Express' il tecnico Mikel Arteta vorrebbe portare a Londra il calciatore in estate con il club britannico che sarebbe addirittura 'ad un passo' dalla firma dopo aver presentato un'offerta da 43 milioni di sterline (50 milioni di euro). Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

Il nazionale ghanese ha impressionato Arteta durante le sue cinque stagioni in Liga e sarebbe pronto a rinforzare la propria mediana nonostante la presenza in rosa di calciatori come Guendouzi e Lucas Torreira.