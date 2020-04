Coronavirus, Serie A a porte chiuse fino a Natale: gli scenari

SERIE A PORTE CHIUSE CORONAVIRUS / L'emergenza coronavirus si prolunga, c'è attesa per capire quando si potrà ripartire in tutti i settori della vita quotidiana ma si inizia a fare i conti con l'idea che anche alla fine del lockdown il ritorno alla normalità sarà molto lento. Le ipotesi di ripartenza del calcio italiano, stando alle prime bozze che circolano dei nuovi decreti, porterebbero alla disputa di partite a porte chiuse, anche in caso che la stagione riprenda, fino a Natale.

Uno scenario che potrebbe incidere pesantemente sugli introiti delle squadre, ma che, visto l'andamento dei contagi, rischia di essere inevitabile. Inoltre, un'altra ipotesi porterebbe a disputare in campo neutro le partite di squadre di alcune regioni che dovessero tardare ad uscire dall'emergenza, ad esempio la

