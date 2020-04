CALCIOMERCATO INTER ASAMOAH FENERBAHCE / L'Inter si prepara a salutare Kwadwo Asamoah: il laterale 31enne a fine stagione lascerà la società nerazzurra e avrebbe già trovato una nuova squadra. Come riferisce 'footballghana.com', il ghanese avrebbe deciso di accasarsi in Turchia, rifiutando la proposta arrivata dall'Hoffenheim: a far pendere la bilancia per la squadra di Istanbul, la convinzione di Asamoah che al Fenerbahce potrà trovare spazio anche da centrocampista.

L'Inter è pronta a lasciare partire l'ex Juventus a fine stagione: quest'annata per il giocatore è stata un vero calvario con un prolungato stop per vari infortuni. In totale le presenze di Asamoah sono state appena 11 (8 in campionato, 3 in Champions). Dopo un avvio di stagione in cui è stato titolare praticamente inamovibile, il ghanese ha dovuto fermarsi per problemi al ginocchio dai quali non si è mai ripreso pienamente: così da novembre in poi si conta appena un'apparizione, il 6 dicembre contro la Roma. Nel 2020 qualche presenza in panchina e niente di più: ora la decisione dell'addio con la scelta ricaduta sul Fenerbahce.