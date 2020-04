Calciomercato, Felipe Anderson può tornare in Serie A

CALCIOMERCATO NAPOLI FELIPE ANDERSON - Con Lozano che non è riuscito a imporsi nel calcio italiano e Callejon in scadenza di contratto, nonostante la volontà di rinnovare, il Napoli sta vagliando il mercato alla ricerca di nuovi esterni offensivi. Secondo quanto si legge sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola il club partenopeo starebbe sondando il terreno anche per Felipe Anderson, 27enne attaccane esterno che milita nel West Ham.

L'ambizioso progetto degli 'Hammers' stenta a decollare ed il brasiliano potrebbe avere voglia di tornare in Italia dopo l'esperienza con la. Lo scoglio è rappresentato dalle richieste dei londinesi, che vogliono rientrare dall'investimento da quasi 40 milioni di euro per strapparlo a

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, l'annuncio di Petagna sul futuro

Calciomercato Napoli, agente Ruiz commenta le voci sull'addio