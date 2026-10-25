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PAGELLE e TABELLINO Lecce-Juventus 0-2: Douglas Luiz fa il professore , Kolo Muani da panchinare

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Voti, top e flop del match del ‘Via del Mare’, valido per l’8° giornata del campionato di Serie A. McKennie e Douglas Luiz ridanno fiato a Spalletti

La Juventus ritrova il sorriso e torna alla vittoria dopo tre partite tra campionato ed Europa League: nella trasferta di Lecce è Douglas Luiz a trascinare i bianconeri.

Le pagelle di Lecce-Juventus
Lecce-Juve: McKennie a segno (Ansa) – Calciomercato.it

Il centrocampista brasiliano nel primo tempo si prende finalmente la scena con l’assist del vantaggio firmato da McKennie e la rete del 2-0 grazie a un preciso destro dalla distanza. Nella ripresa la Juve gestisce le operazioni e non va in affanno nonostante la reazione del Lecce.

McKennie ritorna al gol dopo oltre sei mesi, mentre dall’altro lato della medaglia è ancora Kolo Muani a non convincere.

Voti, Top e Flop di Lecce-Juve: McKennie torna al gol, Cambiaso balbettante

LECCE

TOP: N’Dri 6,5 – Uno dei pochi a salvarsi nelle fila dell’undici allenato da Di Francesco. Sfruttando la sua velocità prova un paio di sortite offensive nel primo tempo, senza però trovare la porta difesa da Vicario. A fasi alterne nella ripresa, con il Lecce che non riesce a rimettersi in carreggiata

FLOP: Fatah 4,5 – Mai uno spunto degno di nota, chiuso nella morsa tra Kalulu e Gatti. Lecce praticamente nullo dalla sua parte e che non crea pericoli alla retroguardia bianconera. Di Francesco lo lascia negli spogliatoi all’intervallo. Bocciato

  • Falcone 5,5
  • Veiga 5,5
  • Gaspar 4,5
  • Tiago Gabriel 5,5 (60′ Ndaba 5,5)
  • Gallo 5
  • Kaba 5 (46′ Siebert 6)
  • Ngom 5,5
  • Maleh 6
  • N’Dri 6,5 (86′ Stulic SV)
  • Geubbels 5 (72′ Esteban 5,5)
  • Fatah 4,5 (46′ Monteiro 5,5)
  • All. Di Francesco 5,5

JUVENTUS

TOP: Douglas Luiz 8 – La sua miglior versione con la maglia della Juventus e il giocatore che i tifosi bianconeri si aspettavano di vedere già due anni fa. Scodella l’assist per McKennie, poi si mette in proprio e fulmina Falcone per la rete del raddoppio. Prima gioia personale con la Juve e gestione da professore in mezzo al campo. Ritrovato

FLOP: Kolo Muani 5 – Così non ci siamo: nonostante la prova brillante della Juventus, il francese non riesce a cambiare passo ed essere un fattore nello scacchiere di Spalletti. Gli manca sempre la giusta cattiveria e quella fame necessaria per far male alla difesa avversaria. Il confronto col connazionale e interista Thuram ad esempio è impietoso: da panchinare

  • Vicario 6
  • Gatti 6,5
  • Bremer 6
  • Lucumì 6,5
  • Kalulu 6
  • Douglas Luiz 8 (83′ Sarr SV)
  • Koopmeiners 6
  • Cambiaso 5,5 (68′ Cabal 6)
  • McKennie 7 (90′ Alajbegovic SV)
  • Woltemade 6,5
  • Kolo Muani 5 (68′ Boga 6)
  • All. Spalletti 7

ARBITRO: Maresca 6

Serie A, tabellino Lecce-Juventus: Douglas Luiz fa sorridere Spalletti

La Juve si sblocca e porta a casa i tre punti nella delicata trasferta di Lecce. Luciano Spalletti respira dopo un periodo complicato, con Douglas Luiz uomo copertina della ‘Vecchia Signora’. Kolo Muani e Cambiaso le uniche note stonate in casa bianconera.

Spalletti
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

LECCE-JUVENTUS 0-2
29′ McKennie; 41′ Douglas Luiz

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel (60′ Ndaba), Gallo; Kaba (46′ Siebert), Ngom, Maleh; N’Dri (86′ Stulic), Geubbels (72′ Esteban), Fatah (46′ Monteiro). A disposizione: Bleve, Borbei, Dembele, Fofana, Gandelman, Gaby, Gorter, Scott, Almada. Allenatore: Di Francesco

Juventus (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Douglas Luiz (83′ Sarr), Koopmeiners, Cambiaso (68′ Cabal); McKennie (90′ Alajbegovic); Woltemade, Kolo Muani (68′ Boga). A disposizione: Neto, Pinsoglio, Kelly, Rugani, Zhegrova. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Maresca (sez. Napoli)
VAR: Paterna
Ammoniti: Gaspar (L)
Espulsi: Gaspar (L)

Note: recupero 2′ e 4′; presenti 27.130 spettatori per la sfida del ‘Via del Mare’ di Lecce

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