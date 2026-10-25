Udinese-Milan, probabili formazioni: Amorim cambia tutto

Cresce l’attesa in vista del match in programma questa sera alle ore 20:45, ecco le ultimissime.

Dopo la pesantissima sconfitta contro il Bournemouth in Europa League, il Milan si rituffa in campionato e fa visita all’Udinese che è a caccia di punti salvezza dopo un periodo davvero negativo. I favori del pronostico pendono tutti dalla parte dei rossoneri, ma guai a sottovalutare l’undici di Runjaic.

Milan in campo con la difesa a 4 e con Tomori e Bartesaghi sulle fasce, mentre in mezzo al campo Jashari è in vantaggio su Loftus-Cheek. Davanti, invece, dovrebbe esserci Hutchinson (e non Cisse) accanto a Ramos e Pulisic. Ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis. All. Runjaic

MILAN (4-3-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Modric, Jashari; Hutchinson, Goncalo Ramos, Pulisic. All. Amorim