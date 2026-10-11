PAGELLE e TABELLINO Cagliari-Juventus 1-1: Kolo Muani risponde a Maldini, rabbia Spalletti

Voti, top e flop del match dell’Unipol Domus, valido per la 6° giornata del campionato di Serie A. La Juve frena ancora: il francese trova il pareggio dopo il vantaggio del figlio d’arte

La Juventus non riesce a trovare continuità di risultati e stoppa la propria corsa anche sul campo della rivelazione Cagliari dopo il passo falso delle scorse settimane contro il Sassuolo.

Kolo Muani salva dal ko Spalletti, anche se l’attaccante francese poco dopo fallisce clamorosamente la rete del sorpasso. Zhegrova e Alajbegovic (suo l’assist sul gol bianconero) scuotono la Juve, che però non riesce a trovare il guizzo risolutivo nel forcing finale davanti al ‘quasi’ insuperabile Caprile.

In casa cagliaritana sugli scudi ancora una volta Maldini, ottimamente assistito dal baby Mendy. Stecca invece Conceicao, male anche Woltemade subentrato nella ripresa.

Voti, Top e Flop di Cagliari-Juve: Kolo Muani croce e delizia, scossa Zhegrova

CAGLIARI

TOP: Maldini 7,5 – Riprende da dove aveva lasciato dopo la parentesi con la Nazionale, cioè segnando e facendo volare il Cagliari nel primo tempo. Quarto gol consecutivo in campionato: sfrutta al meglio il rimpallo e con lucidità batte da pochi passi Vicario. Insostituibile in questo Cagliari.

FLOP: Massolin 5 – Il meno brillante del centrocampo di Pisacane, che si arrabbia spesso per alcuni movimenti errati da parte del francese di proprietà dell’Inter. Sopratutto dopo l’intervallo sbaglia dei palloni banali e a inizio ripresa viene sostituito dal proprio tecnico.

Caprile 7

Zè Pedro 5,5

Mina 6,5

Rodriguez 5,5 (46′ Deiola 5,5)

Obert 5,5 (84′ Fazzini SV)

Romano 6

Winks 6,5

Massolin 5 (60′ Fadera 6)

(60′ Fadera 6) Adopo 6

Maldini 7,5 (69′ Sugawara 5,5)

(69′ Sugawara 5,5) Mendy 7 (69′ Nzola 6)

All. Pisacane 6,5

JUVENTUS

TOP: Zhegrova 7 – In ballottaggio con Conceicao, Spalletti lo butta nella mischia nella ripresa proprio per rimpiazzare lo spento portoghese. Il kosovaro (insieme all’altro subentrante Alajbegovic) sveglia dal torpore la Juve e in più occasioni impegna severamente Caprile. Salta regolarmente l’avversario di turno e crea scompiglio sulla trequarti del Cagliari.

FLOP: Conceicao 4,5 – Controfigura del giocatore ammirato nelle precedenti uscite. Non riesce a creare superiorità numerica e viene risucchiato nella tela strettissima preparata da Pisacane. Decisivo contro l’Atalanta, stasera mai un guizzo degno di nota: evanescente.

Vicario 6

Kalulu 5,5

Bremer 5,5

Lucumì 5,5

Celik 5,5 (65′ Cambiaso 5)

Douglas Luiz 5,5 (84′ Koopmeiners SV)

Sarr 6

Conceicao 4,5 (46′ Zhegrova 7 )

(46′ ) McKennie 5 (46′ Alajbegovic 6,5)

Nico Gonzalez 5,5 (60′ Woltemade 5)

Kolo Muani 6

All. Spalletti 5

ARBITRO: Mercenaro 6,5

Serie A, il tabellino di Cagliari-Juventus: scintille Spalletti-Pisacane e doppio rosso

La Juve non riesce ad andare oltre il pareggio sul campo del Cagliari, con il primo gol in campionato di Kolo Muani che risponde al vantaggio firmato da Daniel Maldini. Bianconeri sorpresi dal figlio d’arte nella prima frazione e che nel finale sfiorano la vittoria con il francese e Woltemade. Nervi tesissimi a fine partita: scintille tra Spalletti e Pisacane, con i due allenatori che vengono espulsi dall’arbitro Mercenaro.

CAGLIARI-JUVENTUS 1-1

20′ Maldini (C); 81′ Kolo Muani (J)

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez (46′ Deiola), Obert (84′ Fazzini); Romano, Winks, Massolin (60′ Fadera); Adopo, Maldini (69′ Sugawara); Mendy (69′ Nzola). A disposizione: Sherri, Radunovic, Kevin Carlos, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Sulev, Sugamele. Allenatore: Pisacane

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik (65′ Cambiaso); Douglas Luiz (84′ Koopmeiners), Sarr, Conceicao (46′ Zhegrova), McKennie (46′ Alajbegovic), Nico Gonzalez (60′ Woltemade); Kolo Muani. A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Rugani, Cabal, Kelly. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Mercenaro (sez. Genova)

VAR: Camplone

Ammoniti: McKennie (J), Rodriguez (C), Deiola (C)

Espulsi: Spalletti (J), Pisacane (C)

Note: recupero 1′ e 4′; presenti 16.334 spettatori per la sfida dell’Unipol Domus di Cagliari