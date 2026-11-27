In casa bianconera continua la marcia di avvicinamento alla super sfida in programma domenica sera.
Il giorno dopo il convincente successo in Europa League contro l’Omonia Nicosia, la Juventus è tornata al lavoro per preparare il prossimo match di campionato contro il Como di Fabregas, che si disputerà domenica 29 novembre alle ore 20,45.
Dalla Continassa arrivano buonissime notizie per Luciano Spalletti e per i tifosi bianconeri visto che Pierre Kalulu avrebbe svolto l’intera sessione di allenamento odierna insieme al resto dei compagni di squadra.
L’ex Milan, dunque, si è messo alle spalle la lesione muscolare accusata qualche settimana fa e si candida per una maglia da titolare nel match di domenica che dirà moltissimo in chiave Champions League.