Più grave del previsto l’infortunio rimediato dal difensore nerazzurro: le ultime sulle sue condizioni e i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie per l’Inter e Chivu in vista del prossimo ciclo di partite, in primis l’incrocio di campionato contro il Genoa di domani sera a San Siro.

L’allenatore nerazzurro perde infatti Alessandro Bastoni, uscito con un problema muscolare nell’ultima gara di Champions con lo Stoccarda. L’infortunio del difensore della Nazionale è più grave del previsto: risentimento al quadricipite della coscia sinistra dopo gli esami strumentali effettuati nelle scorse ore.

Inter, infortunio Bastoni: i tempi di recupero

Bastoni dovrà restare ai box per almeno tre settimane e rischia di saltare anche la finalissima di Supercoppa contro la Lazio. Il numero 95 nerazzurro salterà 6 partite: le due col Genoa oltre a Frosinone, Borussia Dortmund, Torino e Lecce.

🚑 #Inter – Più grave del previsto l’infortunio di #Bastoni: risentimento al quadricipite della coscia sinistra e almeno 3 settimane di stop. L’obiettivo è recuperarlo per la finale di Supercoppa contro la Lazio 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 27, 2026

L’obiettivo di Chivu e dello staff medico – come raccolto da Calciomercato.it – è recuperare Bastoni per la sfida del 22 dicembre, al pari di Calhanoglu. Un’altra tegola quindi per l’Inter, che nelle prossime uscite dovrà rinunciare a due big dello scacchiere titolare. In compenso Chivu recupererà Zielinski per il match contro il Genoa, con il nazionale polacco che è tornato ad allenarsi in gruppo.