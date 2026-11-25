Il difensore nerazzurro costretto alla sostituzione nel primo tempo del match di Champions League: gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Nuova tegola per Cristian Chivu. Nel corso del match di Champions League contro lo Stoccarda, l’Inter perde per infortunio anche Alessandro Bastoni.

Il difensore della Nazionale è stato costretto al cambio già nel primo tempo per un problema di natura muscolare. Al suo posto è entrato Dimarco, con Carlos Augusto che retrocede in difesa nella posizione di braccetto sinistro.ù

🚑 #Inter – Per #Bastoni indolenzimento al quadricipite della coscia da valutare nei prossimi giorni #InterStoccarda 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 25, 2026

Inter, infortunio per Bastoni: le condizioni del difensore

Bastoni ha alzato bandiera bianca al 41’ della prima frazione, uscendo a testa bassa e piuttosto sconsolato dal terreno di gioco del ‘Meazza’. Per l’alfiere della difesa nerazzurra, dalle prime indiscrezioni, si tratta di un indolenzimento al quadricipite coscia sinistra come appreso da Calciomercato.it.

Ulteriori approfondimenti verranno effettuati nei prossimi giorni dallo staff medico dell’Inter sulle condizioni di Bastoni. Chivu – che già deve rinunciare a Calhanoglu, Bonny e Zielinski per infortunio – incrocia le dita e spera che non si tratti di nulla di grave per il difensore in vista del doppio impegno col Genoa (tra campionato e Coppa Italia).