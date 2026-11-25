L’avventura in Inghilterra del laterale della Nazionale italiana sembra essere giunta già al capolinea.

La sua esperienza in Premier League non è stata fin qui esaltante anche a causa di qualche problema fisico, a tal punto che Marco Palestra potrebbe salutare il Chelsea già nel corso della sessione invernale di calciomercato per fare ritorno in Serie A.

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è in queste ore il quotidiano catalano “El Nacional”, secondo cui il Chelsea avrebbe intenzione di affondare il colpo per Jules Koundé del Barcellona e, a quel punto, Palestra sarebbe libero di accasarsi altrove. Per l’ex Atalanta potrebbe scatenarsi una vera e propria asta tra Milan, Juventus e Napoli: chi la spunterà alla fine?