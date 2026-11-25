Il centrocampista del Manchester United e della Nazionale portoghese potrebbe davvero tornare in Italia.

Dopo le esperienze con le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria, Bruno Fernandes potrebbe davvero tornare a giocare nel campionato di Serie A. Il centrocampista portoghese classe ’94 è legato al Manchester United da un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per prolungare l’accordo di un’altra stagione, ma occhio ai colpi di scena.

Secondo quanto evidenziato oggi dal quotidiano “Tuttosport”, la Juventus infatti sarebbe molto interessata al cartellino del 32enne originario di Maia. Sarà complicato convincere lo United a liberarlo, ma il calciomercato regala sempre grandi sorprese e tutto può succedere. Intanto, Spalletti e i tifosi bianconeri già sognano ad occhi aperti…