I nerazzurri ospitano i tedeschi nel match della prima fase di Champions League: gli ultimi aggiornamenti e le scelte di Chivu

Incrocio di Champions fondamentale per l’Inter contro lo Stoccarda, nella sfida in programma questa sera al ‘Meazza’. I nerazzurri sono chiamati a conquistare i 3 punti per continuare a sperare nella qualificazione diretta agli ottavi e cancellare inoltre l’amarissimo pareggio in campionato con l’Atalanta.

Chivu dovrà rinunciare a Zielinski e Calhanoglu oltre a Bonny, ritrovandosi quindi senza i due registi della squadra per la sfida contro i tedeschi. In mezzo al campo spazio così a Sucic, con Barella e Mkhitaryan (favorito su Jones) ai suoi lati.

Champions League, le probabili formazioni di Inter-Stoccarda

Rispetto alla trasferta di Bergamo, l’allenatore interista cambia anche la difesa con Bisseck e Akanji dal primo minuto insieme a Bastoni.

Ballottaggio invece sulla corsia sinistra, con Dimarco in vantaggio su Carlos Augusto. In attacco, rientrato l’allarme Thuram, sarà il francese (come a Bergamo) a fare coppia con Esposito. L’escluso eccellente è Lautaro Martinez, con il capitano non ancora al meglio e che partirà dalla panchina.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu

Stoccarda (3-4-1-2): Bredlow; Mittelstadt, Chabot, Hendriks; Leweling, Promel, Karazor, Fuhrich; El Khannouss; Undav, Demirovic. All. Hoeness